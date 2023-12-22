Звезду фильмов "Форсаж" Вина Дизеля обвинили в сексуальных домогательствах. Как передаёт телевизионный канал CNN, в Верховный суд штата Калифорния подан иск его бывшей помощницей.

В документе говорится, что инцидент якобы был совершён более десяти лет назад. По словам экс-помощницы актёра Асты Джонассон, Дизель приставал к ней в гостиничном номере в Атланте в 2010 году, игнорируя "чёткие заявления женщины о её несогласии".

Указано, что она подала в суд не только на Дизеля, но также на его сестру и его компанию One Race Productions. Среди причин подачи иска — не только сексуальные домогательства, но и создание враждебной обстановки с незаконным увольнением. Джонассон рассказала, что сестра Дизеля, когда была главой компании One Race Productions, уволила её через несколько часов после предполагаемого происшествия.

Журналисты также узнали, чего этими исками хочет добиться женщина. Как сообщает телеканал, Джонассон требует наложения административных штрафов в размере десять тысяч долларов за каждое нарушение.