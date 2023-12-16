Бывшего мужа Памелы Андерсон обвинили в изнасиловании на вертолёте

Барабанщик американской рок-группы Motley Crue Томми Ли пополнил ряды селебрити, которых обвинили в сексуальном насилии. Как сообщает TMZ, на 61-летнего бывшего мужа Памелы Андерсон в суд подала женщина, пожелавшая не раскрывать свою личность.

По словам истицы, в феврале этого года знакомый пилот пригласил её полетать на вертолёте. Только на месте она узнала, что компанию им составит музыкант Томми Ли, а финальный пункт маршрута изменится с Сан-Диего на Лос-Анджелес. Женщина утверждает, что её буквально заставили сесть в тот вертолёт. Во время полёта Томми и пилот якобы начали употреблять наркотики и спиртное, а после рокер стал приставать к спутнице. Жертва утверждает, что Томми Ли изнасиловал её пальцами, трогал за грудь и пытался склонить к оральному сексу.

После этого эпизода потерпевшая долгое время испытывала шок и чувство вины, поэтому она побоялась обратиться в полицию. Сейчас женщина утверждает, что страдает от тревоги, депрессии и других психологических травм, поэтому требует от Томми Ли возместить ущерб.

С Томми Ли, напомним, звезда "Спасателей Малибу" Памела Андерсон жила в браке с 1995 по 1998 год. От музыканта она родила двух сыновей.