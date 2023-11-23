Солиста Guns N' Roses обвинили в изнасиловании 35-летней давности
Rolling Stone: На солиста Guns N' Roses Эксла Роуза подали в суд за изнасилование
Солист группы Guns N' Roses Эксл Роуз. Обложка © Wikipedia / Kreepin Deth
В США экс-модель Шейла Кеннеди обратилась в Верховный суд Нью-Йорка с иском против солиста группы Guns N' Roses Эксла Роуза. По её словам, музыкант изнасиловал её в гостинице в 1989 году. Теперь, спустя 35 лет, 61-летняя женщина хочет получить моральную компенсацию, передаёт журнал Rolling Stone, ссылаясь на текст документа.
По словам Кеннеди, в том году она встретила Роуза в ночном клубе города. После вечеринки она поехала с ним и друзьями в гостиницу, где музыкант предложил им шампанское, наркотики и групповой секс. Когда он начал "жестокий половой акт" с другой девушкой, модель покинула номер под звуки разбивающегося стекла и оскорблений со стороны певца в её адрес. Затем Роуз вышел в коридор, толкнул Кеннеди на пол и за волосы затащил обратно в номер.
Там, согласно документу, музыкант бросил её на кровать, колготками связал за спиной руки, а затем изнасиловал анально, не использовав презерватив. Кеннеди сообщила, что не сопротивлялась, боясь, что ей нанесут более серьёзные увечья. После обнародования этой истории ни представитель солиста Guns N' Roses, ни Эксл Роуз никак не прокомментировали заявление.
Кеннеди заявила, что страдала от посттравматического стрессового расстройства и депрессии из-за случившегося, а теперь не может слушать песни группы. Об этом случае она писала в автобиографии No One's Pet 2016 года и рассказывала в документальном фильме Look Away в 2021 году.
Ранее солиста американской группы Aerosmith Стивена Тайлера вновь обвинили в сексуальном насилии. Иск против певца подала американка Жанна Беллино. А в декабре прошлого года с обвинением выступила его бывшая девушка Джулия Холкомб. По её словам, певец изнасиловал её ещё в 1970-х годах, когда она была подростком.