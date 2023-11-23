Солиста Guns N' Roses обвинили в изнасиловании 35-летней давности

В США экс-модель Шейла Кеннеди обратилась в Верховный суд Нью-Йорка с иском против солиста группы Guns N' Roses Эксла Роуза. По её словам, музыкант изнасиловал её в гостинице в 1989 году. Теперь, спустя 35 лет, 61-летняя женщина хочет получить моральную компенсацию, передаёт журнал Rolling Stone, ссылаясь на текст документа.

По словам Кеннеди, в том году она встретила Роуза в ночном клубе города. После вечеринки она поехала с ним и друзьями в гостиницу, где музыкант предложил им шампанское, наркотики и групповой секс. Когда он начал "жестокий половой акт" с другой девушкой, модель покинула номер под звуки разбивающегося стекла и оскорблений со стороны певца в её адрес. Затем Роуз вышел в коридор, толкнул Кеннеди на пол и за волосы затащил обратно в номер.

Там, согласно документу, музыкант бросил её на кровать, колготками связал за спиной руки, а затем изнасиловал анально, не использовав презерватив. Кеннеди сообщила, что не сопротивлялась, боясь, что ей нанесут более серьёзные увечья. После обнародования этой истории ни представитель солиста Guns N' Roses, ни Эксл Роуз никак не прокомментировали заявление.