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14 ноября, 12:10

Неизвестный домогался до семиклассницы во время выступления Стаса Костюшкина в Москве

Школьница сообщила, что её пытались изнасиловать на концерте Костюшкина в Москве

В Москве 12-летняя девочка заявила, что её пытались изнасиловать во время выступления певца Стаса Костюшкина в торгово-развлекательном центре "Европейский". Как уточняет телеграм-канал Mash, в тот день ТРЦ организовал концерт в честь своего дня рождения, и на нём помимо участника дуэта "Чай вдвоём" ещё пели Анна Седакова, Zivert, а также группы "Блестящие" и "На-На".

Семиклассница рассказала, что, когда на сцену вышел Костюшкин, к ней подкрался неизвестный — мужчина силой прижал школьницу к металлическому ограждению и залез под юбку. Его лица пострадавшая не успела разглядеть — девочка запомнила только то, что злоумышленник был в цветной куртке. С большим трудом ей удалось освободиться и вырваться из толпы. После этого девочка позвонила маме — женщина забрала её и отвезла в полицию, чтобы написать заявление.

В Петербурге школьница забеременела после изнасилования, преступника ищут

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Ранее Лайф писал, что в Подмосковье педофил-алиментщик пытался изнасиловать восьмилетнюю соседку в лифте дома. Негодяй начал целовать девочку и прижимать к себе, но она смогла сбежать.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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