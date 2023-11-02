В Петербурге школьница забеременела после изнасилования, преступника ищут

О надругательстве над 13-летней дочерью правоохранителям сообщили огорошенные новостью о беременности родители девочки. Они уведомили стражей правопорядка, что инцидент произошёл в окрестностях Южно-Приморского парка. Ребёнок был хорошо знаком с насильником, уточнил отец пострадавшей.