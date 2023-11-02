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1 ноября, 21:16

В Петербурге школьница забеременела после изнасилования, преступника ищут

В Санкт-Петербурге 13-летняя школьница забеременела после изнасилования

Несовершеннолетняя жительница Санкт-Петербурга готовится стать матерью после изнасилования, которое произошло в конце июля. Будущего отца разыскивает полиция, сообщает "Фонтанка.ру".

О надругательстве над 13-летней дочерью правоохранителям сообщили огорошенные новостью о беременности родители девочки. Они уведомили стражей правопорядка, что инцидент произошёл в окрестностях Южно-Приморского парка. Ребёнок был хорошо знаком с насильником, уточнил отец пострадавшей.

По факту произошедшего СУ СК Северной столицы возбудило уголовное дело. Девочка уже прошла обследование у медиков, которые не выявили никаких отклонений и отпустили пациентку после осмотра.

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А ранее 18-летний уроженец Таджикистана надругался над девочкой вдвое меньшего возраста в лифте московской многоэтажки. Дело на личный контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин.

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Freepik / freepik

Илья Пушкарев
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