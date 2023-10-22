В Москве арестован мигрант, изнасиловавший девятилетнюю девочку в лифте
В Москве арестован подозреваемый в изнасиловании девятилетней девочки в лифте
Преступник перед нападением на девочку попал на камеры видеонаблюдения. Обложка © t.me / Столичный СК
Арестован подозреваемый в изнасиловании девятилетней девочки в лифте дома на Северном бульваре в Москве. По данным столичного СК, им оказался 18-летний уроженец Таджикистана.
"Днём 19 октября 2023 года обвиняемый, находясь в лифте жилого дома, расположенного на Северном бульваре в городе Москве, совершил в отношении ранее незнакомой девятилетней девочки насильственные действия сексуального характера", — сообщили в ведомстве.
О произошедшем школьница сразу же сообщила родителям, после чего они обратились в полицию. Подозреваемый был задержан по горячим следам: им оказался 18-летний уроженец Таджикистана. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании и нарушении миграционного законодательства. Свою вину он отрицает. В настоящее время находится под стражей.
Ранее Лайф сообщал о задержании уральского серийного насильника, совершавшего нападения в Перми и Екатеринбурге. Преступник "специализируется" исключительно на молодых девушках в возрасте от 18 до 20 лет. Его искали с весны.