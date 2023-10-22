В Москве арестован мигрант, изнасиловавший девятилетнюю девочку в лифте

Арестован подозреваемый в изнасиловании девятилетней девочки в лифте дома на Северном бульваре в Москве. По данным столичного СК, им оказался 18-летний уроженец Таджикистана.

"Днём 19 октября 2023 года обвиняемый, находясь в лифте жилого дома, расположенного на Северном бульваре в городе Москве, совершил в отношении ранее незнакомой девятилетней девочки насильственные действия сексуального характера", — сообщили в ведомстве.

О произошедшем школьница сразу же сообщила родителям, после чего они обратились в полицию. Подозреваемый был задержан по горячим следам: им оказался 18-летний уроженец Таджикистана. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании и нарушении миграционного законодательства. Свою вину он отрицает. В настоящее время находится под стражей.