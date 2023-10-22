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22 октября, 19:36

В Москве арестован мигрант, изнасиловавший девятилетнюю девочку в лифте

В Москве арестован подозреваемый в изнасиловании девятилетней девочки в лифте

<p>Преступник перед нападением на девочку попал на камеры видеонаблюдения. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/skmoscowgsu/2413" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Столичный СК</a></p>

Преступник перед нападением на девочку попал на камеры видеонаблюдения. Обложка © t.me / Столичный СК

Арестован подозреваемый в изнасиловании девятилетней девочки в лифте дома на Северном бульваре в Москве. По данным столичного СК, им оказался 18-летний уроженец Таджикистана.

"Днём 19 октября 2023 года обвиняемый, находясь в лифте жилого дома, расположенного на Северном бульваре в городе Москве, совершил в отношении ранее незнакомой девятилетней девочки насильственные действия сексуального характера", — сообщили в ведомстве.

О произошедшем школьница сразу же сообщила родителям, после чего они обратились в полицию. Подозреваемый был задержан по горячим следам: им оказался 18-летний уроженец Таджикистана. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании и нарушении миграционного законодательства. Свою вину он отрицает. В настоящее время находится под стражей.

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Оксана Попова
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