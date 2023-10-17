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17 октября, 14:56

В Свердловской области посетителя кафе "Ромашка" избили и изнасиловали шваброй

На Урале возбудили дело против мужчины, который изнасиловал гостя кафе шваброй

В Новоуральске Свердловской области следователями возбуждено уголовное дело против мужчины, который избил и изнасиловал шваброй посетителя кафе "Ромашка". Сейчас правоохранители ищут подозреваемого и просят граждан поделиться информацией о том, где он может скрываться.

Как сообщает Ura.ru, дело заведено по статье о насильственных действиях сексуального характера. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы. Глава пресс-службы регионального управления МВД полковник Валерий Горелых уточнил, что подозреваемый ранее был судим. Он освободился из мест лишения свободы в 2011 году.

"Сыщики будут благодарны гражданам, которые помогут информацией о том, где подозреваемый может скрываться. Звонить необходимо по линии "02". Конфиденциальность гарантируется", — сказал Горелых.

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Сам инцидент произошёл ещё 7 октября, но известно о нём стало только сейчас. Известно, что экс-директор кафе вместе с товарищами избил мужчину, который пришёл в заведение. После этого пострадавшего изнасиловали черенком от швабры. Всё происходящее участники издевательств снимали на видео.

Ранее Лайф рассказывал о другом зверском случае жестокости, но уже среди подростков. В одном из хоккейных клубов Санкт-Петербурга игроки команды изнасиловали 12-летнего мальчика хоккейной клюшкой. В результате случившегося у подростка диагностировали травму прямой кишки.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Илья Суриков
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