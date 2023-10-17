В Свердловской области посетителя кафе "Ромашка" избили и изнасиловали шваброй

В Новоуральске Свердловской области следователями возбуждено уголовное дело против мужчины, который избил и изнасиловал шваброй посетителя кафе "Ромашка". Сейчас правоохранители ищут подозреваемого и просят граждан поделиться информацией о том, где он может скрываться.

Как сообщает Ura.ru, дело заведено по статье о насильственных действиях сексуального характера. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы. Глава пресс-службы регионального управления МВД полковник Валерий Горелых уточнил, что подозреваемый ранее был судим. Он освободился из мест лишения свободы в 2011 году.

"Сыщики будут благодарны гражданам, которые помогут информацией о том, где подозреваемый может скрываться. Звонить необходимо по линии "02". Конфиденциальность гарантируется", — сказал Горелых.

Сам инцидент произошёл ещё 7 октября, но известно о нём стало только сейчас. Известно, что экс-директор кафе вместе с товарищами избил мужчину, который пришёл в заведение. После этого пострадавшего изнасиловали черенком от швабры. Всё происходящее участники издевательств снимали на видео.