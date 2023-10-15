Россиянка избила продавца зоомагазина из-за отказа обслужить её после закрытия
Mash: В Подольске женщина избила продавца из-за отказа обслужить после закрытия
В подмосковном Подольске женщина устроила драку с сотрудницей зоомагазина, которая отказалась обслуживать её после закрытия. Как сообщает Mash, инцидент произошёл ещё 6 октября.
В Подольске женщина избила продавщицу из-за отказа обслужить после закрытия. Видео © Telegram / Mash
По данным телеграм-канала, в тот день работница магазина, закончив смену, занялась приёмкой нового товара, но забыла закрыть входную дверь. Этим воспользовалась покупательница в белой куртке, которой срочно понадобился поводок для питомца. Однако купить товар женщина не смогла, так как касса была уже закрыта. На фоне этого завязалась словесная перепалка, которая быстро переросла в драку. На кадрах видно, как покупательница яростно била продавщицу по голове и тягала за волосы. В итоге сотрудницу магазина с закрытой ЧМТ и многочисленными ушибами увезли в больницу.
Ранее Лайф писал, как в Ставропольском крае директор магазина "М.Видео" ударил по лицу покупателя после того, как тот вернулся для возврата товара. После этого агрессор ещё и попытался забрать телефон, на котором были записаны доказательства произошедшего.
Кадр из видео Telegram / Mash