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15 октября, 16:19

Россиянка избила продавца зоомагазина из-за отказа обслужить её после закрытия

Mash: В Подольске женщина избила продавца из-за отказа обслужить после закрытия

В подмосковном Подольске женщина устроила драку с сотрудницей зоомагазина, которая отказалась обслуживать её после закрытия. Как сообщает Mash, инцидент произошёл ещё 6 октября.

В Подольске женщина избила продавщицу из-за отказа обслужить после закрытия. Видео © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, в тот день работница магазина, закончив смену, занялась приёмкой нового товара, но забыла закрыть входную дверь. Этим воспользовалась покупательница в белой куртке, которой срочно понадобился поводок для питомца. Однако купить товар женщина не смогла, так как касса была уже закрыта. На фоне этого завязалась словесная перепалка, которая быстро переросла в драку. На кадрах видно, как покупательница яростно била продавщицу по голове и тягала за волосы. В итоге сотрудницу магазина с закрытой ЧМТ и многочисленными ушибами увезли в больницу.

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Ранее Лайф писал, как в Ставропольском крае директор магазина "М.Видео" ударил по лицу покупателя после того, как тот вернулся для возврата товара. После этого агрессор ещё и попытался забрать телефон, на котором были записаны доказательства произошедшего.

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Кадр из видео Telegram / Mash

Наталья Исакова
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