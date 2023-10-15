Россиянка избила продавца зоомагазина из-за отказа обслужить её после закрытия

По данным телеграм-канала, в тот день работница магазина, закончив смену, занялась приёмкой нового товара, но забыла закрыть входную дверь. Этим воспользовалась покупательница в белой куртке, которой срочно понадобился поводок для питомца. Однако купить товар женщина не смогла, так как касса была уже закрыта. На фоне этого завязалась словесная перепалка, которая быстро переросла в драку. На кадрах видно, как покупательница яростно била продавщицу по голове и тягала за волосы. В итоге сотрудницу магазина с закрытой ЧМТ и многочисленными ушибами увезли в больницу.