Вместо возврата товара покупатель получил в лицо от директора магазина

В городе Михайловск в Ставропольском крае директор магазина "М.Видео" ударил по лицу покупателя после того, как тот вернулся для возврата товара. После этого агрессор ещё и попытался забрать телефон, на котором были записаны доказательства произошедшего, сообщает SHOT ПРОВЕРКА .

По данным телеграм-канала, покупатель пришёл в магазин, чтобы узнать судьбу своего заявления о возврате товара. Поговорить с ним вышел директор торговой точки. По версии клиента, тот в ходе беседы набросился на него. Со слов покупателя, руководитель магазина затем заявил, что непременно уйдёт от ответственности, а его подчинённые почистят записи с камер видеонаблюдения. Пострадавший же зафиксировал факт побоев и написал заявление в полицию, но никакой реакции от сотрудников МВД нет уже более трёх недель.