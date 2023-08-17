Стали известны подробности жестокого избиения барменши в кафе на Камчатке

Стали известны новые подробности избиения барменши в кафе на Камчатке. Как сообщает SHOT , агрессивный управляющий и повар заведения "Дон Капучино" Дмитрий Рязанов пришёл на работу в семь утра уже в стельку пьяным. Ему не понравилось, что его подчинённая, барменша Софья, разговаривает с ним без должного уважения.

Девушка встретила Рязанова на входе, тот пришёл с приятелем, который тоже был сильно выпившим. Софья попросила ключи от кафе и пошла к барной стойке, чтобы начать готовиться к открытию. Пьяный начальник же начал крыть её матом и оскорблять. Та попросила его пойти немного отоспаться, и он вскипел. Пошёл за ней на кухню и напал.