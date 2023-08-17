Избитая камчатская барменша не может говорить из-за сломанной челюсти, а изверг-повар не спешит извиняться
Повар, избивший девушку на Камчатке, заявил, что его "хотят очернить"
Девушка-бармен, которую зверски избил повар кафе на Камчатке, до сих пор не может пообщаться со следователями, так как мужчина сломал ей челюсть. Также у пострадавшей — множество других травм, сообщает SHOT.
Сейчас девушка находится в сознании, но до сих пор в сильном шоке, поэтому к ней никого пока не пускают. Неравнодушные местные жители передали ей в больницу предметы первой необходимости.
Сам же повар Дмитрий Рязанов в суде заявил, что "его хотят очернить следователи", и решил обратиться к ним, а не к пострадавшей барменше.
Повар, избивший девушку на Камчатке, заявил в суде, что его "хотят очернить". Видео © SHOT
Ранее Лайф рассказывал о том, что в посёлке Сокоч Елизовского района Камчатского края мужчина-повар жестоко избил работницу кафе, которая сделала ему замечание. Жуткая сцена попала на видео — не рекомендуем его к просмотру впечатлительным людям и лицам моложе 18 лет. Мужчину нашли и арестовали. Он оказался рецидивистом — уже неоднократно нападал на людей.