Регион

Уведомления отключены

16 августа, 10:06

На Камчатке повар зверски избил барменшу после замечания насчёт пьянства

SHOT: Полиция на Камчатке ищет повара, жестоко избившего барменшу в кафе

<p>Неадекват, избивший девушку в кафе. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Неадекват, избивший девушку в кафе. Обложка © Telegram / SHOT

В Камчатском крае мужчина жестоко избил девушку, которая сделала ему замечание. Об этом рассказал телеграм-канал SHOT.

На Камчатке мужчина жестоко избил девушку. Видео © Telegram / SHOT (18+)

Преступление было совершено в посёлке Сокоч. На кадрах видно, что мужчина влетел на кухню кафе, угрожая девушке, а затем накинулся на неё. В ход пошли и руки, и ноги. При этом неадекват называл её террористкой и овцой. Мужчину пытались остановить, но на уговоры успокоиться он не реагировал.

"Тебя никто не защитит <...> Я таких, как ты, резал и убивал в говно", — кричал он девушке, продолжая пинать или давать со всей силы пощёчины.

По данным телеграм-канала, преступник работает в этом же кафе поваром. Предполагается, что он избил барменшу после того, как она сделала ему замечание: девушке не понравилось, что коллега пришёл на работу в нетрезвом состоянии. Теперь мужчину ищет полиция.

Неизвестный избил саунд-продюсера Тимы Белорусских возле стрип-клуба в Москве

Неизвестный избил саунд-продюсера Тимы Белорусских возле стрип-клуба в Москве

Ранее два амбала избили до сотрясения беременную женщину и мальчика с лейкемией на пляже под Липецком. Под агрессию мужчин попал и другой подросток. Злоумышленники пинали ногами уже лежавших на земле детей.

Светлана Оперук
  • Новости
  • Криминал
  • Камчатский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров