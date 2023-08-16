На Камчатке повар зверски избил барменшу после замечания насчёт пьянства

В Камчатском крае мужчина жестоко избил девушку, которая сделала ему замечание. Об этом рассказал телеграм-канал SHOT.

На Камчатке мужчина жестоко избил девушку. Видео © Telegram / SHOT (18+)

Преступление было совершено в посёлке Сокоч. На кадрах видно, что мужчина влетел на кухню кафе, угрожая девушке, а затем накинулся на неё. В ход пошли и руки, и ноги. При этом неадекват называл её террористкой и овцой. Мужчину пытались остановить, но на уговоры успокоиться он не реагировал.

"Тебя никто не защитит <...> Я таких, как ты, резал и убивал в говно", — кричал он девушке, продолжая пинать или давать со всей силы пощёчины.

По данным телеграм-канала, преступник работает в этом же кафе поваром. Предполагается, что он избил барменшу после того, как она сделала ему замечание: девушке не понравилось, что коллега пришёл на работу в нетрезвом состоянии. Теперь мужчину ищет полиция.