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7 августа, 17:56

Два амбала избили до сотрясения беременную женщину и мальчика с лейкемией на пляже под Липецком

На пляже под Липецком двое мужчин избили подростков и беременную женщину

<p>Фотографии мужчин, которые, по словам очевидцев, избили подростков и беременную женщину на пляже в Липецкой области. Обложка © ВК / <a href="https://vk.com/lipetsk_media" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЛипецкМедиа</a></p>

Фотографии мужчин, которые, по словам очевидцев, избили подростков и беременную женщину на пляже в Липецкой области. Обложка © ВК / ЛипецкМедиа

Полиция расследует избиение двух подростков и беременной женщины двумя мужчинами на пляже Липецкой области, которое произошло 5 августа. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Поводом для проверки стало сообщение очевидицы в местном паблике "Липецкмедиа" в социальной сети "ВКонтакте". Подписчица рассказала, что злоумышленники пинали ногами уже лежавших на земле детей. Попытки заставить их прекратить избиение не увенчались успехом. По словам девушки, у одного из мальчиков лейкемия. Он в тяжёлом состоянии, у двух других сотрясение мозга и множественные ушибы мягких тканей. Она также опубликовала сделанные ею фотографии участвовавших в драке мужчин.

"Органами внутренних дел проводится проверка по факту конфликта, имевшего место 5 августа 2023 года в пляжной зоне, прилегающей к территории заповедника "Галичья Гора". По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям участников конфликта и вынесено процессуальное решение", гласит ответ пресс-службы ведомства. Участников конфликта направили на медицинскую экспертизу.

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Юрий Лысенко
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