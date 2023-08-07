Два амбала избили до сотрясения беременную женщину и мальчика с лейкемией на пляже под Липецком

Полиция расследует избиение двух подростков и беременной женщины двумя мужчинами на пляже Липецкой области, которое произошло 5 августа. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Поводом для проверки стало сообщение очевидицы в местном паблике "Липецкмедиа" в социальной сети "ВКонтакте". Подписчица рассказала, что злоумышленники пинали ногами уже лежавших на земле детей. Попытки заставить их прекратить избиение не увенчались успехом. По словам девушки, у одного из мальчиков лейкемия. Он в тяжёлом состоянии, у двух других сотрясение мозга и множественные ушибы мягких тканей. Она также опубликовала сделанные ею фотографии участвовавших в драке мужчин.

"Органами внутренних дел проводится проверка по факту конфликта, имевшего место 5 августа 2023 года в пляжной зоне, прилегающей к территории заповедника "Галичья Гора". По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям участников конфликта и вынесено процессуальное решение", — гласит ответ пресс-службы ведомства. Участников конфликта направили на медицинскую экспертизу.