"Боксёрша в крошечном бикини" уложила на лопатки мужчину и его спутницу на пляже в Приморье

В Приморском крае женщина уложила на обе лопатки мужчину и его спутницу после словесной перепалки и взаимных оскорблений в пляжном кафе. Видео потасовки публикует SHOT.

Женщина избила пару после ссоры в пляжном кафе под Владивостоком. Видео © T.me / SHOT

Инцидент произошёл недалеко от Владивостока на пляже в бухте Шамора. По словам очевидцев, женщины выпили, повздорили, после чего дама в чёрном бикини решила доказать свою правоту силовыми методами. Она набросилась на обидчицу, повалила на пол, а затем принялась за мужчину, решившего разнять разбушевавшихся женщин.

Напавшая отработала по мужчине несколькими боксёрскими приёмами, после чего перебросила его через плечо и для полноты картины запинала несчастного на полу. Затем дама проследовала в свой "угол ринга" и продолжила отдыхать с друзьями. Подал ли кто-то из участников драки заявление в полицию, неизвестно.