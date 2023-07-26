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26 июля, 13:34

В Татарстане отец избил врача медкартой за отказ принять дочь без записи

В Татарстане мужчина пришёл в ярость и ударил врача за отказ принять его дочь без записи, хотя в больнице объяснили, что случай не относится к экстренным и нужно получить талон на приём. Видео конфликта появилось в Сети.

Инцидент произошёл в Детской больнице Альметьевска, куда отец привёл дочь-подростка. Возле кабинета лора была очередь из пациентов по записи и тех, кому срочно нужна помощь. Мужчина объяснил, что врач должен посмотреть на результат приёма его дочерью неких прописанных ранее капель. Но ему отказали в консультации, не сочтя случай экстренным.

В Татарстане мужчина напал на врача за отказ принять его дочь без записи. Видео © t.me / Альметьевск_1

На кадрах видно, что мужчина разозлился и, выведя дочь из кабинета, вернулся туда. По словам пострадавшего медика, он ударил её амбулаторной картой по голове, толкнул и вышел в коридор, после чего удерживал дверь, чтобы доктор не смогла позвать на помощь.

"После чего он снова влетел в кабинет, весь разъярённый. Я думала, он меня ударит, но он меня просто толкнул, и я смогла выйти из другой двери и позвать на помощь", уточнила потерпевшая.

Она также призналась, что хотя травмы и несерьёзные, но произошедшее сильно повлияло на её психологическое состояние. Полиция составила на мужчину протокол об административном нарушении.

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Обложка ©

t.me / Альметьевск_1

Татьяна Миссуми
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