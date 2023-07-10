Москвичка жестоко избила троих детей прямо на приёме у педиатра

Мать жестоко избила троих детей прямо на приёме у педиатра в московской поликлинике. Как пишет SHOT, обескураженные врачи тут же осмотрели малышей и нашли у них множество старых травм. Сейчас в ситуации разбирается полиция.

По данным телеграм-канала, 41-летняя многодетная мать пришла на приём с тремя маленькими детьми — 5-летним и 8-летним сыновьями и 7-летней дочерью. Во время осмотра женщина агрессивно "успокаивала" непослушных ребят: бросала на пол, била по рукам и ногам, кричала. Когда врачи попросили её успокоиться, мать начала оскорблять и их.

Медики осмотрели детей и нашли у них множественные застойные ссадины, ушибы и гематомы. Мать не смогла объяснить, откуда на теле её детей появились эти травмы. Известно, что в семье подрастает ещё один ребёнок — 14-летняя девочка.