"Я хочу кровь твою!": Треш-стримерша Жади из Тюмени в прямом эфире избила сына и пригрозила зарезать

На Урале мать 12-летнего мальчика налетела с матом и кулаками на сына в прямом эфире в соцсетях. Истошные крики, ругательства, приказы, обвинения и угрозы убийством увидели зрители стрима пользовательницы под ником Жади, несмотря на просьбы остановиться.

В Тюмени мать-стримерша обматерила маленького сына в прямом эфире. Видео © t.me / Mash

"Херачь на завод работать! Пошёл вон из дома, падла! Я хочу кровь твою, поганую кровь, которая сидит в тебе!" — кричала стримерша.

Собеседница припадочной попыталась успокоить Жади и просила закрыть эфир, но та продолжала снимать, как издевается над рыдающим сыном. Стримерша кричала, что ребёнок "в 12 лет стал такой крутой", и угрожала, что сейчас возьмёт нож и его укокошит. Жители Тюмени заявляют, что знают женщину и уже обратились с жалобой на неё в полицию. Сотрудники МВД устанавливают личность матери ребёнка.