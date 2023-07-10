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10 июля, 13:15

"Я хочу кровь твою!": Треш-стримерша Жади из Тюмени в прямом эфире избила сына и пригрозила зарезать

В Тюмени мать угрожала убийством 12-летнему сыну в прямом эфире

На Урале мать 12-летнего мальчика налетела с матом и кулаками на сына в прямом эфире в соцсетях. Истошные крики, ругательства, приказы, обвинения и угрозы убийством увидели зрители стрима пользовательницы под ником Жади, несмотря на просьбы остановиться.

В Тюмени мать-стримерша обматерила маленького сына в прямом эфире. Видео © t.me / Mash

"Херачь на завод работать! Пошёл вон из дома, падла! Я хочу кровь твою, поганую кровь, которая сидит в тебе!" — кричала стримерша.

Собеседница припадочной попыталась успокоить Жади и просила закрыть эфир, но та продолжала снимать, как издевается над рыдающим сыном. Стримерша кричала, что ребёнок "в 12 лет стал такой крутой", и угрожала, что сейчас возьмёт нож и его укокошит. Жители Тюмени заявляют, что знают женщину и уже обратились с жалобой на неё в полицию. Сотрудники МВД устанавливают личность матери ребёнка.

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Не исключено, что стримерша Жади и есть та самая жительница Тюмени, которая оскорбляла своих детей в пьяном прямом эфире ещё в 2020 году. Тогда она обматерила ребёнка в "воспитательных целях" якобы из-за того, что тот курит. Было заведено уголовное дело.

Обложка ©

t.me / Mash

Ирина Фальке
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