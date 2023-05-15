"Виртуальный садизм": Что делать родителям детей, которые любят наблюдать за насилием в треш-стримах

Не исключено, что треш-стримы набрали популярность из-за "раскультуривания" на телевидении — демонстрации скандалов, склок и драк в прямом эфире. В свою очередь психолог Айгуль Гранд считает, что появление стримов с насилием спровоцировано самой природой человека. Эксперты побеседовали на эту тему с РИАМО.

"Благодаря [агрессии] мы смогли сохраниться как биологический вид — нападать на охоте, отбиваться от врагов, бесстрашно исследовать окружающий мир. При просмотре сцен жестокости мозг реагирует выбросом адреналина, как если бы происходящее на экране случилось бы с нами в реальной жизни", — поясняет Гранд.

В то же время человек понимает, что находится в безопасности. Именно этот "безопасный" выброс адреналина заставляет зрителей снова и снова смотреть жестокие стримы, объяснила эксперт.

Треш-стрим можно отнести к виртуальному садизму, где объектом издевательств становится живой человек, отметила кризисный психолог Хельга Эдельштейн. И зрителями становятся нездоровые люди с признаками латентной агрессии и жестокости. По мнению школьного психолога Киры Гольдштейн, дети уходят в треш-стримы из-за того, что видят в этом "новизну".

"Более того, если в реальной жизни подростку чего-то не хватает (одобрения или поддержки, родители не воспринимают взрослость подростка), то такая "виртуальная" реальность может затягивать. Ведь здесь есть вседозволенность и ощущение причастности к происходящему", — считает Гольдштейн.

Чтобы отучить ребёнка от просмотра такого контента, она советует серьёзно и подробно обсуждать с ним то, что он смотрит в Интернете. Чаду следует задавать вопросы: что тебе нравится, почему именно это привлекает, что ты чувствуешь во время просмотра? Что за человек способен делать подобные вещи на камеру? Эдельштейн настоятельно рекомендует при обнаружении такого контента подобрать коррекционного психолога, который имеет опыт работы с детскими и подростковыми девиациями.