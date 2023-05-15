В СК предложили привлекать к ответственности "покупателей" треш-стримов

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил привлекать к административной и уголовной ответственности создателей и "покупателей" треш-стримов. По его словам, соответствующий законопроект поступил в ведомство.

Глава СК пояснил, что борьба с негативным контентом, который недобропорядочные пользователи распространяют с целью заработать, должна "осуществляться как в отношении производителя, так и потребителя данной продукции", готового отдавать за треш-контент деньги, одобряя и стимулируя его создание и распространение.

"В связи с этим предложено рассмотреть вопрос об установлении ответственности для обеих названных категорий лиц", — заявил он ТАСС на полях Петербургского международного юридического форума.