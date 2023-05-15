В СК предложили привлекать к ответственности "покупателей" треш-стримов
Председатель СК Бастрыкин предложил судить потребителей треш-стримов
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил привлекать к административной и уголовной ответственности создателей и "покупателей" треш-стримов. По его словам, соответствующий законопроект поступил в ведомство.
Глава СК пояснил, что борьба с негативным контентом, который недобропорядочные пользователи распространяют с целью заработать, должна "осуществляться как в отношении производителя, так и потребителя данной продукции", готового отдавать за треш-контент деньги, одобряя и стимулируя его создание и распространение.
"В связи с этим предложено рассмотреть вопрос об установлении ответственности для обеих названных категорий лиц", — заявил он ТАСС на полях Петербургского международного юридического форума.
Напомним, ещё в апреле Госдума начала готовить проект закона о сроках за треш-стримы с подростками. Уточнялось, что поправки в УК РФ, в частности, предусматривают реальные сроки лишения свободы, штраф до двух миллионов рублей за публикацию фото- или видеоматериалов с изображением незаконных деяний и обязательные работы на срок до 480 часов.
ТАСС / Сергей Бобылев