Госдума готовит проект закона о сроках за треш-стримы с подростками

В Госдуме готовят поправки в Уголовный кодекс о запрете треш-стримов, которые, в частности, предусматривают реальные сроки за участие в таком контенте несовершеннолетних. Об этом сообщает РИА "Новости".

Документ предусматривает штраф до двух миллионов рублей за публикацию в Сети фото- или видеоматериалов с изображением незаконных деяний, совершённых с особой жестокостью лицом, ранее подвергнутым административной ответственности, и с участием несовершеннолетних. Проект закона также содержит пункт о наказании в виде обязательных работ на срок до 480 часов, исправительных/принудительных работ сроком до двух лет либо в виде ограничения или лишения свободы сроком до двух лет.

Авторы документа также предлагают создать специальный реестр и запретить пользоваться Интернетом попавшим туда лицам.