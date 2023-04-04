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Опубликовано 4 апреля 2023, 18:22

Госдума готовит проект закона о сроках за треш-стримы с подростками

В Госдуме готовят поправки в Уголовный кодекс о запрете треш-стримов, которые, в частности, предусматривают реальные сроки за участие в таком контенте несовершеннолетних. Об этом сообщает РИА "Новости".

Документ предусматривает штраф до двух миллионов рублей за публикацию в Сети фото- или видеоматериалов с изображением незаконных деяний, совершённых с особой жестокостью лицом, ранее подвергнутым административной ответственности, и с участием несовершеннолетних. Проект закона также содержит пункт о наказании в виде обязательных работ на срок до 480 часов, исправительных/принудительных работ сроком до двух лет либо в виде ограничения или лишения свободы сроком до двух лет.

Авторы документа также предлагают создать специальный реестр и запретить пользоваться Интернетом попавшим туда лицам.

Пушков предложил наказывать тюрьмой за треш-стримы с подростками
Пушков предложил наказывать тюрьмой за треш-стримы с подростками

Ранее Лайф писал, что полиция Свердловской области забрала кота по кличке Сеня у треш-стримера, который на видео издевался над питомцем, заставляя его качать пресс. Рыжего котика спасли и доставили в дежурную часть местного отдела. Однако дело против блогера возбуждать не стали.

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LIFE / Владимир Суворов

Андрей Бражников
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