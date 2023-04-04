Госдума готовит проект закона о сроках за треш-стримы с подростками
В Госдуме готовят поправки в Уголовный кодекс о запрете треш-стримов, которые, в частности, предусматривают реальные сроки за участие в таком контенте несовершеннолетних. Об этом сообщает РИА "Новости".
Документ предусматривает штраф до двух миллионов рублей за публикацию в Сети фото- или видеоматериалов с изображением незаконных деяний, совершённых с особой жестокостью лицом, ранее подвергнутым административной ответственности, и с участием несовершеннолетних. Проект закона также содержит пункт о наказании в виде обязательных работ на срок до 480 часов, исправительных/принудительных работ сроком до двух лет либо в виде ограничения или лишения свободы сроком до двух лет.
Авторы документа также предлагают создать специальный реестр и запретить пользоваться Интернетом попавшим туда лицам.
Ранее Лайф писал, что полиция Свердловской области забрала кота по кличке Сеня у треш-стримера, который на видео издевался над питомцем, заставляя его качать пресс. Рыжего котика спасли и доставили в дежурную часть местного отдела. Однако дело против блогера возбуждать не стали.
LIFE / Владимир Суворов