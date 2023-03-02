На Урале полиция спасла кота, которого треш-стример заставлял качать пресс ради просмотров
Полиция Свердловской области забрала кота по кличке Сеня у треш-стримера, который на видео издевался над питомцем, заставляя его качать пресс. Об этом сообщил Лайфу официальный представитель ГУ МВД региона Валерий Горелых.
Кота изъяли у треш-стримера в Свердловской области. Видео предоставлено Лайфу "ТВ ГУ МВД"
Горелых подчеркнул, что правоохранители продолжают проводить в регионе проверочные мероприятия с целью установления наличия или отсутствия признаков жестокого обращения с домашними животными. Рыжего кота спасли и доставили в дежурную часть местного отдела полиции. В ближайшее время пушистика заберёт представитель зоозащитников, который отдаст Сеню во временное размещение для передержки. Разбирательство по данному факту продолжается.
Напомним, в Сети распространилось видео с издевательствами над котом. На кадрах блогер Николай Черепанов из города Реж не только "приучает" к миру спорта кота, но и использует его как подушку. При этом мужчина заявляет, что просто хотел "помочь своему питомцу стать сильнее, потому что во дворе его гоняли другие коты".
"ТВ ГУ МВД"