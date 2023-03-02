На Урале полиция спасла кота, которого треш-стример заставлял качать пресс ради просмотров

Полиция Свердловской области забрала кота по кличке Сеня у треш-стримера, который на видео издевался над питомцем, заставляя его качать пресс. Об этом сообщил Лайфу официальный представитель ГУ МВД региона Валерий Горелых.

Кота изъяли у треш-стримера в Свердловской области. Видео предоставлено Лайфу "ТВ ГУ МВД"

Горелых подчеркнул, что правоохранители продолжают проводить в регионе проверочные мероприятия с целью установления наличия или отсутствия признаков жестокого обращения с домашними животными. Рыжего кота спасли и доставили в дежурную часть местного отдела полиции. В ближайшее время пушистика заберёт представитель зоозащитников, который отдаст Сеню во временное размещение для передержки. Разбирательство по данному факту продолжается.