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1 марта, 11:57

На Урале полуголый треш-стример заставлял кота Сеню качать пресс

В Свердловской области треш-стример заставлял кота качать пресс, чтобы поднять просмотры

Треш-стример из Свердловской области записал видео, где издевался над котом: качал пушистому пресс и лежал на нём как на подушке. В разговоре с SHOT Николай Черепанов из города Реж заявил, что просто хотел поднять охваты.

Треш-стример из Свердловской области издевается над котом. Видео © SHOT

В Сети мужчину завалили угрозами. Пользователи требуют забрать у него рыжего пушистика по кличке Сеня. Сам Николай говорит, что "решил помочь своему питомцу стать сильнее, потому что во дворе его гоняли другие коты". Также Черепанов обвиняет других блогеров в том, что они якобы монтируют его ролики так, что это выглядит как живодёрство.

"Я занимаюсь час сам, потом я уставший хочу тоже в шутку показать, что у меня кот тоже тренируется. А это всё выдают, как будто я живодёр какой-то", — оправдывается Николай.

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А видео с перемотанными лапами кота треш-стример, по его словам, выложил в надежде на то, что оно станет вирусным. Однако этого не случилось — сейчас на канале Николая меньше 300 подписчиков.

Ранее в России предложили создать рейтинг "токсичности" треш-блогеров. По словам авторов этой идеи, различные видеоролики, пранки и челленджи несут реальную опасность жизни и здоровью россиян, ведь многие начинают принимать в них участие и повторять увиденное.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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