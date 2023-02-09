Пьяный полуголый отец влез в стрим сына-геймера и получил "хедшот" в прямом эфире

Рядовая бытовая драка стала достоянием Интернета благодаря стриму жителя подмосковных Мытищ. Как пишет телеграм-канал SHOT, парень вёл прямую трансляцию, но в один момент в кадре появился пьяный отец и потребовал выключить компьютер.

В Мытищах стример подрался с пьяным отцом в прямом эфире. Видео © Telegram / SHOT

23-летний геймер стримит компьютерные игры вот уже три года. За это время на трансляциях ему удалось заработать всего 27 тысяч рублей. То, что взрослый парень играет в игрушки и почти ничего не зарабатывает, не устраивало отца стримера, поэтому в один из вечеров он, напившись, решил высказать своё недовольство. В этот момент его сын как раз вёл трансляцию игры CS:GO.

Мужчина ворвался в кадр и с криками принялся избивать парня. Сын сперва попытался не реагировать, но вскоре решил ответить и в секунду "уложил" отца. Затем в ход пошли угрозы со стороны выпившего, а следом он со словами "Почитай Высоцкого" бросил сыну в голову сборник стихов, за что тут же получил удар с ноги. Тогда в ситуацию экстренно вмешалась мать, которая потребовала прекратить драку.

Как рассказал парень телеграм-каналу SHOT, стрим хайпанул, поэтому впоследствии за три часа трансляции ему задонатили сразу 30 тысяч рублей. Примечательно, что деньги на стриме геймер собирает на аренду отдельной квартиры, поскольку уже давно мечтает съехать от родителей.