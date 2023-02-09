Медведев показал, чем ответит Россия на "выклянченное" у Запада оружие Зеленского
Зампред Совета безопасности Медведев заявил о планах производства и модернизации тысяч танков
В ситуации, когда киевский режим "клянчит" у Запада оружие, Россия должна увеличивать производство собственных вооружений, включая современные танки. Об этом написал в своё телеграмм-канале заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, который в четверг побывал на Омском заводе транспортного машиностроения.
Медведев показал видео с посещения "Омсктрансмаша" (Омского завода транспортного машиностроения) © Telegram / Дмитрий Медведев
"Как известно, наш противник клянчил самолёты, ракеты, танки, находясь за границей. Что мы должны делать в ответ? Понятно, что в этом случае для нас естественно увеличивать производство различных видов вооружений и военной техники, включая современные танки", — отметил он.
Омский завод транспортного машиностроения на данный момент является частью государственного предприятия "Ростех". Изготавливает технику военного назначения, дорожно-строительные машины, технику для нефтегазодобывающего комплекса, выполняет заказы по производству железнодорожной техники. Медведеву в ходе посещения завода показали продукцию, выполняемую в рамках гособоронзаказа.
Ранее Медведев предупредил, что, в случае если Украина решится открыть огонь по Крыму, не будет никаких переговоров, будут только "удары возмездия" по всей подконтрольной Киеву территории. Он допустил, что ответ может быть любым, о чём ранее уже заявлял президент России Владимир Путин. Кроме того, Медведев добавил, что наша страна не ставит перед собой никаких ограничений и готова применять все виды оружия в зависимости от характера угроз.