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Регион
Опубликовано 9 февраля 2023, 14:00
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Медведев показал, чем ответит Россия на "выклянченное" у Запада оружие Зеленского

Зампред Совета безопасности Медведев заявил о планах производства и модернизации тысяч танков

В ситуации, когда киевский режим "клянчит" у Запада оружие, Россия должна увеличивать производство собственных вооружений, включая современные танки. Об этом написал в своё телеграмм-канале заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, который в четверг побывал на Омском заводе транспортного машиностроения.

Медведев показал видео с посещения "Омсктрансмаша" (Омского завода транспортного машиностроения) © Telegram / Дмитрий Медведев

"Как известно, наш противник клянчил самолёты, ракеты, танки, находясь за границей. Что мы должны делать в ответ? Понятно, что в этом случае для нас естественно увеличивать производство различных видов вооружений и военной техники, включая современные танки", отметил он.

Омский завод транспортного машиностроения на данный момент является частью государственного предприятия "Ростех". Изготавливает технику военного назначения, дорожно-строительные машины, технику для нефтегазодобывающего комплекса, выполняет заказы по производству железнодорожной техники. Медведеву в ходе посещения завода показали продукцию, выполняемую в рамках гособоронзаказа.

Что будет, если российский и немецкий танки встретятся на Украине
Что будет, если российский и немецкий танки встретятся на Украине

Ранее Медведев предупредил, что, в случае если Украина решится открыть огонь по Крыму, не будет никаких переговоров, будут только "удары возмездия" по всей подконтрольной Киеву территории. Он допустил, что ответ может быть любым, о чём ранее уже заявлял президент России Владимир Путин. Кроме того, Медведев добавил, что наша страна не ставит перед собой никаких ограничений и готова применять все виды оружия в зависимости от характера угроз.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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