Медведев показал, чем ответит Россия на "выклянченное" у Запада оружие Зеленского

В ситуации, когда киевский режим "клянчит" у Запада оружие, Россия должна увеличивать производство собственных вооружений, включая современные танки. Об этом написал в своё телеграмм-канале заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, который в четверг побывал на Омском заводе транспортного машиностроения.

Медведев показал видео с посещения "Омсктрансмаша" (Омского завода транспортного машиностроения) © Telegram / Дмитрий Медведев

"Как известно, наш противник клянчил самолёты, ракеты, танки, находясь за границей. Что мы должны делать в ответ? Понятно, что в этом случае для нас естественно увеличивать производство различных видов вооружений и военной техники, включая современные танки", — отметил он.

Омский завод транспортного машиностроения на данный момент является частью государственного предприятия "Ростех". Изготавливает технику военного назначения, дорожно-строительные машины, технику для нефтегазодобывающего комплекса, выполняет заказы по производству железнодорожной техники. Медведеву в ходе посещения завода показали продукцию, выполняемую в рамках гособоронзаказа.