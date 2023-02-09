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9 февраля, 13:56

Глава МЧС: Шансы найти людей под завалами в Новосибирске невысоки

Шансы обнаружить людей под завалами жилого дома в Новосибирске, где произошёл взрыв газа, есть, но они невысоки — около 5%. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

"Мы разбираем [многотонные плиты] на уровне второго и первого этажа. И вероятность [найти выживших] не очень высока. Но мы всегда надеемся на чудо", — цитирует Куренкова ТАСС.

По его данным, под обрушившимися подъездами может находиться примерно восемь человек.

"Среди 180 проживающих были арендаторы квартир. Мы не знаем об их судьбе. И телефоны, которые были зарегистрированы, молчат", — добавил министр.

Эксперт напомнил правила обращения с газом, чтобы трагедии, как в Ефремове и Новосибирске, не повторялись

Эксперт напомнил правила обращения с газом, чтобы трагедии, как в Ефремове и Новосибирске, не повторялись

Напомним, 9 февраля в новосибирской пятиэтажке прогремел взрыв. В результате обрушилось два подъезда, погибло, по последним данным, семь жильцов. При этом накануне трагедии люди жаловались на запах газа. Уже задержаны два сотрудника компании, которая проводила техобслуживание газовых плит.

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МЧС России

Александра Вишнякова
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