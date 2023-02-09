Глава МЧС: Шансы найти людей под завалами в Новосибирске невысоки

Шансы обнаружить людей под завалами жилого дома в Новосибирске, где произошёл взрыв газа, есть, но они невысоки — около 5%. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

"Мы разбираем [многотонные плиты] на уровне второго и первого этажа. И вероятность [найти выживших] не очень высока. Но мы всегда надеемся на чудо", — цитирует Куренкова ТАСС.

По его данным, под обрушившимися подъездами может находиться примерно восемь человек.