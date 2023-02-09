Глава МЧС: Шансы найти людей под завалами в Новосибирске невысоки
Шансы обнаружить людей под завалами жилого дома в Новосибирске, где произошёл взрыв газа, есть, но они невысоки — около 5%. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков.
"Мы разбираем [многотонные плиты] на уровне второго и первого этажа. И вероятность [найти выживших] не очень высока. Но мы всегда надеемся на чудо", — цитирует Куренкова ТАСС.
По его данным, под обрушившимися подъездами может находиться примерно восемь человек.
"Среди 180 проживающих были арендаторы квартир. Мы не знаем об их судьбе. И телефоны, которые были зарегистрированы, молчат", — добавил министр.
Эксперт напомнил правила обращения с газом, чтобы трагедии, как в Ефремове и Новосибирске, не повторялись
Напомним, 9 февраля в новосибирской пятиэтажке прогремел взрыв. В результате обрушилось два подъезда, погибло, по последним данным, семь жильцов. При этом накануне трагедии люди жаловались на запах газа. Уже задержаны два сотрудника компании, которая проводила техобслуживание газовых плит.
МЧС России