Жильцы дома в Новосибирске жаловались на утечку газа накануне трагедии
Жильцы пятиэтажки в Новосибирске, где в результате взрыва газа обрушилось два подъезда, жаловались на утечку накануне происшествия. Специалисты выезжали на место, однако могли ликвидировать её не полностью или несвоевременно, пишет "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы.
"Это рассматривается среди основных версий случившегося", — пояснили в экстренных службах.
По поручению прокурора в Новосибирской области организована проверка исполнения законодательства в сфере ЖКХ в связи с инцидентом.
Напомним, утром 9 февраля на улице Линейной в Новосибирске после взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов пятиэтажного дома. После этого начался пожар на площади 300 квадратных метров, сейчас он потушен. В региональном управлении СК РФ заявили, что при взрыве газа в доме обрушилось два подъезда, возбуждено уголовное дело. Кроме того, спасателям удалось достать из-под завалов женщину, её госпитализировали. Однако под завалами всё ещё могут находиться люди.