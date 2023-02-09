Жильцы дома в Новосибирске жаловались на утечку газа накануне трагедии

Жильцы пятиэтажки в Новосибирске, где в результате взрыва газа обрушилось два подъезда, жаловались на утечку накануне происшествия. Специалисты выезжали на место, однако могли ликвидировать её не полностью или несвоевременно, пишет "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы.