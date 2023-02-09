Под завалами дома в Новосибирске могут находиться три человека

Три человека могут находиться под завалами дома в Новосибирске, где произошёл взрыв газа. Об этом сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.

"Есть предположение, что как минимум три человека остаются под завалами. Проводится пофамильно проверка всех жильцов квартир с обзвоном на сотовые телефоны", — сказал он.