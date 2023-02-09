Под завалами дома в Новосибирске могут находиться три человека
Три человека могут находиться под завалами дома в Новосибирске, где произошёл взрыв газа. Об этом сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.
"Есть предположение, что как минимум три человека остаются под завалами. Проводится пофамильно проверка всех жильцов квартир с обзвоном на сотовые телефоны", — сказал он.
В результате обрушения двух подъездов разрушенными оказались около 30 квартир, поэтому дом придётся расселять, добавил Орлов.
Напомним, утром 9 февраля на улице Линейной в Новосибирске после взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов пятиэтажного дома. После этого начался пожар на площади 300 квадратных метров. МЧС публиковало видео с места происшествия. Позже в пресс-службе регионального управления СК РФ заявили, что при взрыве газа в доме обрушились два подъезда, возбуждено уголовное дело. Кроме того, спасателям удалось достать из-под завалов женщину, её госпитализировали.