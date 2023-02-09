Подъезд пятиэтажного дома обрушился после взрыва газа в Новосибирске

Взрыв газа произошёл в жилом пятиэтажном доме в Заельцовском районе Новосибирска, после чего произошло обрушение подъезда. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"В результате хлопка газа произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома на улице Линейной в Заельцовском районе", — написал он в телеграм-канале.