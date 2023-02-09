Подъезд пятиэтажного дома обрушился после взрыва газа в Новосибирске
Подъезд обрушился после взрыва газа в Новосибирске. Обложка © VK / Сводка по району. Заельцовка
Взрыв газа произошёл в жилом пятиэтажном доме в Заельцовском районе Новосибирска, после чего произошло обрушение подъезда. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
"В результате хлопка газа произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома на улице Линейной в Заельцовском районе", — написал он в телеграм-канале.
Глава региона поручил заместителю Сергею Семке, мэру Новосибирска Анатолию Локтю и руководителю главка МЧС Виктору Орлову организовать спасательные работы и работы по оказанию первой помощи пострадавшим. По данным спасателей, на месте начался пожар, силы и средства МЧС привлечены по повышенному рангу возгорания.
А 7 февраля взрыв газа произошёл в жилом доме в Ефремове Тульской области. В результате оказалось повреждено два десятка квартир, семерых жильцов удалось достать живыми. За несколько минут до трагедии одна из жительниц дома попросила внучку вызвать экстренные службы. Она учуяла в квартире запах газа. Погибло восемь человек, возбуждено уголовное дело, в городе введён режим ЧС.