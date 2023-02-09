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9 февраля, 00:56

Байден заявил, что пока не принял твёрдого решения выдвигаться на второй срок

Президент США Джо Байден заявил о намерении участвовать в выборах главы государства, которые пройдут в 2024 году. Американский лидер признался, что возраст его не беспокоит, однако добавил при этом, что пока не принял окончательного решения.

"Наблюдайте за мной — всё, что я могу сказать. Прошлым вечером я слышал, как люди говорили: "Боже мой, возраст больше не проблема", — сказал Байден в интервью PBS.

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По словам главы Белого дома, если бы у него были проблемы со здоровьем, мешающие выполнять работу, он бы честно рассказал об этом соотечественникам. Байден также признался, что у него есть намерение выдвигаться в президенты вновь, однако твёрдое решение по этому вопросу он пока не принял.

Действующий президент США и ранее заявлял, что намерен выдвигаться для переизбрания в 2024 году, но до сих пор не объявлял об этом официально. Как сообщал Лайф, жена американского лидера Джо Байдена — Джилл — может стать его "секретным оружием" на предстоящих выборах главы государства.

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Обложка ©

Flickr / The White House

Иван Косицын

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