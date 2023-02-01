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1 февраля, 00:16

Опрос американцев раскрыл плохие новости для Трампа и Байдена

NBC: Две трети американцев не хотят участия Трампа и Байдена в выборах

Опрос, проведённый американским телеканалом NBC News, показал нежелание большинства граждан США видеть на следующих президентских выборах кандидатуры экс-лидера Штатов Дональда Трампа и нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Против их участия высказалось две трети респондентов.

"Две трети избирателей говорят, что у них есть некоторые сомнения или они очень недовольны тем, что Байден или Трамп снова баллотируются в президенты", — говорится в материале на сайте телеканала.

Президентские амбиции Трампа заставляют 52% опрошенных чувствовать себя "очень некомфортно". А у 14% насчёт его кандидатуры "некоторые сомнения". Что касается Байдена, его намерение идти на выборы вызывает дискомфорт у 48% респондентов, о сомнениях говорят 19%.

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Напомним, ранее экс-президент США Дональд Трамп подал заявку на выдвижение его кандидатуры на выборах нового лидера страны на срок с 2024 года. Не скрывает своих политических амбиций и Байден, несмотря на шквал критики по поводу его работы в таком преклонном возрасте.

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ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO / JIM BOURG/POOL

Андрей Григорьев

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