Опрос американцев раскрыл плохие новости для Трампа и Байдена

Опрос, проведённый американским телеканалом NBC News, показал нежелание большинства граждан США видеть на следующих президентских выборах кандидатуры экс-лидера Штатов Дональда Трампа и нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Против их участия высказалось две трети респондентов.

"Две трети избирателей говорят, что у них есть некоторые сомнения или они очень недовольны тем, что Байден или Трамп снова баллотируются в президенты", — говорится в материале на сайте телеканала.

Президентские амбиции Трампа заставляют 52% опрошенных чувствовать себя "очень некомфортно". А у 14% насчёт его кандидатуры "некоторые сомнения". Что касается Байдена, его намерение идти на выборы вызывает дискомфорт у 48% респондентов, о сомнениях говорят 19%.