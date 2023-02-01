В Германии заполнение крупнейшего газохранилища приостановили из-за ЧП

В подземное хранилище в Редене, что на севере Германии, была приостановлена закачка газа. Причиной стало воспламенение факельной установки, предназначенной для утилизации горючих паров. Об этом сообщает агентство DPA.

Подземное газохранилище находится в округе Дипхольц в федеральной земле Нижняя Саксония и является самым крупным в Германии. Пока ничто не указывает, что на случившееся повлиял человеческий фактор, рассказал представитель регионального ведомства по делам месторождений, энергетики и экологии.

По данным Федерального сетевого агентства, инцидент в Редене никак не повлиял на ситуацию с газоснабжением. Пострадавших нет, вредных выбросов в атмосферу зафиксировано не было. Пока не ясно, когда вновь будет запущена закачка газа. Хранилище заполнено на 90%. Уровень заполненности всех ПХГ в Германии равен примерно 80%.