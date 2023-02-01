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31 января, 23:53

В Германии заполнение крупнейшего газохранилища приостановили из-за ЧП

DPA: Закачка газа в подземном хранилище в Редене приостановлена из-за инцидента

В подземное хранилище в Редене, что на севере Германии, была приостановлена закачка газа. Причиной стало воспламенение факельной установки, предназначенной для утилизации горючих паров. Об этом сообщает агентство DPA.

Подземное газохранилище находится в округе Дипхольц в федеральной земле Нижняя Саксония и является самым крупным в Германии. Пока ничто не указывает, что на случившееся повлиял человеческий фактор, рассказал представитель регионального ведомства по делам месторождений, энергетики и экологии.

По данным Федерального сетевого агентства, инцидент в Редене никак не повлиял на ситуацию с газоснабжением. Пострадавших нет, вредных выбросов в атмосферу зафиксировано не было. Пока не ясно, когда вновь будет запущена закачка газа. Хранилище заполнено на 90%. Уровень заполненности всех ПХГ в Германии равен примерно 80%.

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Freepik

Анатолий Симоненко

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