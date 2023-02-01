Военный эксперт указал на серьёзный недостаток немецких танков Leopard 2

Германские танки Leopard 2, которые вскоре должна получить Украина, легко обнаруживаются тепловизорами, которыми оснащена Российская армия. Об этом рассказал полковник запаса, экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев.

"Leopard 2, как и любая другая техника, имеет ряд достоинств и ряд недостатков. Но один из самых больших его недостатков — это двигательная установка и его контрастность на фоне теплового излучения", — сказал он в интервью URA.RU.

Хатылев добавил, что у российских военных есть теплопеленгаторы, инфракрасные обнаружители. Тепловизоры есть в составе комплексов "Корнет" и других противотанковых средств. Танки Leopard 2 он назвал "контрастной целью на поле боя".