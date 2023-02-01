Военный эксперт указал на серьёзный недостаток немецких танков Leopard 2
Полковник запаса Хатылев: Танки Leopard 2 легко обнаружить тепловизорами
Германские танки Leopard 2, которые вскоре должна получить Украина, легко обнаруживаются тепловизорами, которыми оснащена Российская армия. Об этом рассказал полковник запаса, экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев.
"Leopard 2, как и любая другая техника, имеет ряд достоинств и ряд недостатков. Но один из самых больших его недостатков — это двигательная установка и его контрастность на фоне теплового излучения", — сказал он в интервью URA.RU.
Хатылев добавил, что у российских военных есть теплопеленгаторы, инфракрасные обнаружители. Тепловизоры есть в составе комплексов "Корнет" и других противотанковых средств. Танки Leopard 2 он назвал "контрастной целью на поле боя".
"Когда есть связка Т-90 или Т-80 и рядом идёт "Терминатор", который работает в поддержку танка, то шансов ни у "Леопардов", ни у кого не будет", — уверен военный эксперт.
Напомним, страны Запада объявили о выделении новой военной помощи Киеву. В частности, США приняли решение передать Украине 31 танк M1 Abrams, а Германия — 14 танков Leopard 2. Впрочем, ВСУ придётся ждать Abrams много месяцев, вероятно, даже дольше, чем немецкие боевые машины.
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