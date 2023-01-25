Украине придётся ждать танки Leopard несколько месяцев

Первые танки Leopard могут быть поставлены на Украину не ранее чем через три-четыре месяца. Такое заявление сделал глава Минобороны Германии Борис Писториус.

Это (поставки танков Leopard на Украину. — Прим. Лайфа) не случится ранее чем через три-четыре месяца", — отметил он в эфире телеканала Die Welt.