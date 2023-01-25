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25 января, 13:53

Украине придётся ждать танки Leopard несколько месяцев

Минобороны ФРГ: Первые танки Leopard могут поставить Украине через три месяца

Первые танки Leopard могут быть поставлены на Украину не ранее чем через три-четыре месяца. Такое заявление сделал глава Минобороны Германии Борис Писториус.

Это (поставки танков Leopard на Украину. — Прим. Лайфа) не случится ранее чем через три-четыре месяца", — отметил он в эфире телеканала Die Welt.

Шольц категорически исключил две вещи, говоря о ситуации на Украине

Шольц категорически исключил две вещи, говоря о ситуации на Украине

Ранее Правительство Германии официально объявило об отправке Украине 14 танков Leopard 2. Кроме того, Берлин разрешил другим странам реэкспорт этих боевых машин.

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Shutterstock

Артур Белкин

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