Фальков перечислил перспективные профессии для школьников
Министр Фальков назвал профессии сфер IT и биологии перспективными для школьников
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков считает, что современным школьникам стоит обратить внимание на профессии в сфере IT, а также отрасли, связанные с генетическими технологиями. В новом выпуске "Дайте сказать!" он также указал, что назвать какую-то специальность профессией будущего непросто, поскольку все они важны.
Министр Валерий Фальков — о перспективных профессиях. Видео © YouTube / "Дайте сказать!"
"Вы знаете, кто-то готов работать с архивами. Это вряд ли профессия будущего, но она делает человека счастливым. И в том числе, кстати, проведение исследований. Вот историки, они без архивов немыслимы. Это профессия будущего или нет? Нет. Если говорить о том, куда идёт мир сегодня, конечно, большой интерес вызывает IT во всех его проявлениях", — сказал Фальков в студии шоу.
Он также отметил, что на данный момент развивается всё, что связано с генетическими технологиями, поэтому школьникам стоит обратить внимание на современную биологию. По словам Фалькова, стране нужны и юристы, и историки, и экономисты, и инженеры, и актёры, а также журналисты. Полный выпуск смотрите по ссылке.
Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил о том, что Минобрнауки планирует увеличить количество именных стипендий и их получателей.
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