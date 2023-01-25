Минобрнауки поделилось планами насчёт именных стипендий
Министр Фальков рассказал о планах увеличить количество именных стипендий и их получателей
Минобрнауки планирует увеличить количество именных стипендий и их получателей. Об этом сообщил в День российского студенчества 25 января министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
"Мы расширяем линейку именных стипендий, внимательно смотрим на развитие этого вопроса, чтобы и количество получателей увеличить, и объём самих стипендий", — уточнил он.
Именная стипендия — это денежная выплата, назначаемая одарённым студентам в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ. Получить эту выплату могут обучающиеся вузов за значительные достижения в области науки, творчества, общественной жизни. В отличие от академической и социальной стипендий, размер, порядок начисления и сроки выплат именной стипендии определяет учредитель — государственная или коммерческая организация, фонд или физическое лицо, взявший на себя обязательства по выплатам.
Ранее депутат Госдумы Александр Мажуга предложил ввести прибавку для студентов на Новый год и по аналогии с 13-й зарплатой выплачивать учащимся сумму, равную месячной стипендии. Он отметил, что вузы обладают в этом вопросе автономией.
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