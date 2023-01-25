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25 января, 10:07

Минобрнауки поделилось планами насчёт именных стипендий

Министр Фальков рассказал о планах увеличить количество именных стипендий и их получателей

Минобрнауки планирует увеличить количество именных стипендий и их получателей. Об этом сообщил в День российского студенчества 25 января министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"Мы расширяем линейку именных стипендий, внимательно смотрим на развитие этого вопроса, чтобы и количество получателей увеличить, и объём самих стипендий", — уточнил он.

Именная стипендия — это денежная выплата, назначаемая одарённым студентам в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ. Получить эту выплату могут обучающиеся вузов за значительные достижения в области науки, творчества, общественной жизни. В отличие от академической и социальной стипендий, размер, порядок начисления и сроки выплат именной стипендии определяет учредитель — государственная или коммерческая организация, фонд или физическое лицо, взявший на себя обязательства по выплатам.

Фракция ЛДПР в Госдуме предложила установить стипендии студентам не ниже МРОТ

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Ранее депутат Госдумы Александр Мажуга предложил ввести прибавку для студентов на Новый год и по аналогии с 13-й зарплатой выплачивать учащимся сумму, равную месячной стипендии. Он отметил, что вузы обладают в этом вопросе автономией.

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Shutterstock

Марина Калегина

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