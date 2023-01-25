Минобрнауки поделилось планами насчёт именных стипендий

Минобрнауки планирует увеличить количество именных стипендий и их получателей. Об этом сообщил в День российского студенчества 25 января министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"Мы расширяем линейку именных стипендий, внимательно смотрим на развитие этого вопроса, чтобы и количество получателей увеличить, и объём самих стипендий", — уточнил он.

Именная стипендия — это денежная выплата, назначаемая одарённым студентам в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ. Получить эту выплату могут обучающиеся вузов за значительные достижения в области науки, творчества, общественной жизни. В отличие от академической и социальной стипендий, размер, порядок начисления и сроки выплат именной стипендии определяет учредитель — государственная или коммерческая организация, фонд или физическое лицо, взявший на себя обязательства по выплатам.