Фракция ЛДПР в Госдуме предложила установить стипендии студентам не ниже МРОТ

Фракция ЛДПР в Госдуме подготовила проект закона, согласно которому предлагается установить студентам государственные стипендии не ниже МРОТ. Копию соответствующего законопроекта опубликовал в телеграм-канале замруководителя фракции Ярослав Нилов.

"Законопроектом предлагается внести изменения в статью 36 Федерального закона "Об образовании", согласно которым студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажёрам, обучающимся по очной форме за счёт ассигнований федерального бюджета, государственные стипендии назначаются не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, в сопроводительных к документу материалах указывается, что данная мера будет способствовать повышению качества образования в стране. Напомним, в 2023 году МРОТ повысили до 16 242 рублей.

Авторы инициативы уточнили, что размер государственной академической стипендии для студентов вузов в 2023 году составит 1825 рублей в месяц, для студентов среднего профессионального образования — 664 рубля, государственной социальной стипендии для социально незащищённых студентов в вузах составит 2739 рублей. Наряду с государственными стипендиями устанавливаются в большем размере стипендии президента РФ, правительства и именные стипендии, однако "их количество очень мало".