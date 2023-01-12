Блинкен увидел в Китае самый опасный общий вызов для США и Японии

Наиболее серьёзным общим вызовом для Вашингтона и Токио, а также партнёров является Китай. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам состоявшейся в Вашингтоне встречи глав внешнеполитических и оборонных ведомств Соединённых Штатов и Японии.

"Мы [США и Япония] согласны с тем, что КНР является крупнейшим общим стратегическим вызовом, который стоит перед нами, а также перед нашими союзниками и партнёрами", — сказал Блинкен.

Глава Госдепартамента признал, что Вашингтон не стремится к конфликту и будет ответственно управлять конкуренцией. Кроме того, американская сторона намерена сохранять открытыми линии связи и делать всё возможное для выстраивания защитных барьеров, чтобы предотвратить превращение конкуренции в конфликт.