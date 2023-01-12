Британский музыкант Джефф Бек умер от бактериального менингита в возрасте 78 лет

Известный британский гитарист Джефф Бек умер в возрасте 78 лет. Соответствующая запись появилась на официальной странице музыканта в соцсетях. Причиной его смерти стал бактериальный менингит.

"После неожиданного заражения бактериальным менингитом он вчера мирно ушёл из жизни. Его семья просит приватности, пока они переживают эту огромную потерю", — говорится в заявлении.

Джефф Бек — британский гитарист-виртуоз, который серьёзно повлиял на развитие хеви-метала и джаз-рока. В 1968–1969 годах он записал совместно с Родом Стюартом несколько альбомов, ставших платиновыми. Бек также являлся обладателем семи престижных премий "Грэмми", его дважды включали в Зал славы рок-н-ролла — в 1992 и 2009 годах.