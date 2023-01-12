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12 января, 00:10

Британский музыкант Джефф Бек умер от бактериального менингита в возрасте 78 лет

<p>Джефф Бек. Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Jeff_Beck#/media/File:Jeff_Beck_Chelsea_2018.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Egghead06</p>

Джефф Бек. Обложка © Wikipedia / Egghead06

Известный британский гитарист Джефф Бек умер в возрасте 78 лет. Соответствующая запись появилась на официальной странице музыканта в соцсетях. Причиной его смерти стал бактериальный менингит.

"После неожиданного заражения бактериальным менингитом он вчера мирно ушёл из жизни. Его семья просит приватности, пока они переживают эту огромную потерю", — говорится в заявлении.

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Джефф Бек — британский гитарист-виртуоз, который серьёзно повлиял на развитие хеви-метала и джаз-рока. В 1968–1969 годах он записал совместно с Родом Стюартом несколько альбомов, ставших платиновыми. Бек также являлся обладателем семи престижных премий "Грэмми", его дважды включали в Зал славы рок-н-ролла — в 1992 и 2009 годах.

Ранее Лайф писал, что народный художник России и ветеран Великой Отечественной войны Вениамин Чебанов умер в Новосибирске. Он ушёл из жизни в возрасте 97 лет.

Иван Косицын

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