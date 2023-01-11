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11 января, 18:19

Умер народный художник России Вениамин Чебанов

<p>Народный художник России Вениамин Чебанов. Фото © t.me / <a href="https://t.me/alokot/1090" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alokot</a></p>

Народный художник России Вениамин Чебанов. Фото © t.me / alokot

Народный художник России и ветеран Великой Отечественной войны Вениамин Чебанов умер в Новосибирске в возрасте 97 лет. Печальную новость сообщил мэр города Анатолий Локоть.

"На 98-м году жизни скончался Вениамин Карпович Чебанов — народный художник России, почётный житель Новосибирска. Он прожил яркую жизнь. Участник ВОВ, он всё своё творчество посвятил патриотической теме: подвигу советского, российского солдата — защитника Родины", — написал градоначальник у себя в телеграм-канале.

Локоть выразил искренние соболезнования родным и близким выдающегося земляка. Он подчеркнул, что Чебанов навсегда останется с потомками в своих бессмертных картинах, увековечивших жизнь и подвиг поколения героев-сибиряков.

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