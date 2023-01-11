Умер народный художник России Вениамин Чебанов

Народный художник России и ветеран Великой Отечественной войны Вениамин Чебанов умер в Новосибирске в возрасте 97 лет. Печальную новость сообщил мэр города Анатолий Локоть.

"На 98-м году жизни скончался Вениамин Карпович Чебанов — народный художник России, почётный житель Новосибирска. Он прожил яркую жизнь. Участник ВОВ, он всё своё творчество посвятил патриотической теме: подвигу советского, российского солдата — защитника Родины", — написал градоначальник у себя в телеграм-канале.