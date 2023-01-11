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Регион
Опубликовано 11 января 2023, 20:37

Россия и Украина обсудили возможность обмена гражданскими

Москалькова обсудила с Лубинцом возможность обмена осуждённых и преследуемых граждан

Татьяна Москалькова с Дмитрием Лубинцом. Фото © ТАСС / Аппарат УПЧ в РФ

Татьяна Москалькова с Дмитрием Лубинцом. Фото © ТАСС / Аппарат УПЧ в РФ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обсудила с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом возможность обмена гражданских лиц, преследуемых на Украине за "пророссийскую позицию".

"Такая тема поднималась — обмен списками гражданских лиц, которые содержатся в СИЗО или в отношении которых осуществляется уголовное расследование на территории Украины за пророссийские взгляды. Конечно, такой статьи нет, но смысл как раз заключается в этом", — рассказала она РИА "Новости".

Украинская сторона также попросила рассмотреть возможность для осуждённых в России украинцев отбывать наказание на родине. Москалькова отметила намерение передать полученные от Лубинца списки в СК и ФСБ для проработки.

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Напомним, сегодня Татьяна Москалькова провела в Анкаре две встречи с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. На первой обсуждались вопросы оказания гумпомощи. В частности, уполномоченный по правам человека в РФ обратилась к Лубинцу с просьбой помочь украинцам, желающим приехать к родственникам в Россию. Вторая их встреча состоялась при участии турецкого коллеги Шерефа Малкоча.

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Ирина Фальке
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