Россия и Украина обсудили возможность обмена гражданскими

"Такая тема поднималась — обмен списками гражданских лиц, которые содержатся в СИЗО или в отношении которых осуществляется уголовное расследование на территории Украины за пророссийские взгляды. Конечно, такой статьи нет, но смысл как раз заключается в этом", — рассказала она РИА "Новости".