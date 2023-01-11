Украинский омбудсмен передал Москальковой письма для родственников от российских пленных

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова привезёт письма для родственников российских пленных, которые ей в Анкаре передал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"Мы везём с собой письма для родственников наших пленных, которые передал нам омбудсмен Украины", — рассказала она в эфире телеканала "Россия-1".