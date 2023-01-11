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Регион
Опубликовано 11 января 2023, 18:15

Украинский омбудсмен передал Москальковой письма для родственников от российских пленных

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова привезёт письма для родственников российских пленных, которые ей в Анкаре передал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"Мы везём с собой письма для родственников наших пленных, которые передал нам омбудсмен Украины", — рассказала она в эфире телеканала "Россия-1".

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Напомним, Татьяна Москалькова провела в Анкаре две встречи с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. На первой — двусторонней — обсуждались вопросы оказания гумпомощи. В частности, уполномоченный по правам человека в РФ обратилась к Лубинцу с просьбой помочь украинцам, желающим приехать к родственникам в Россию. Вторая их встреча состоялась при участии турецкого коллеги Шерефа Малкоча.

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ТАСС / Аппарат УПЧ в РФ

Александра Вишнякова
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