Главу Федерации футбола Франции отстранили после скандала с Зиданом

Пока что его обязанности будет выполнять вице-президент FFF Филипп Диалло. Федерация проведёт проверку, по результатам которой будет принято решение о будущем Ле Граэ. Расследование окончится ближе к февралю.

Напомним, в одном из своих интервью Ле Граэ дал жёсткий ответ на вопрос о возможном назначении Зидана главным тренером сборной Франции. Он сказал, что ему "плевать", и добавил, что, если бы футболист ему позвонил, он бы не стал брать трубку. Позже Ле Граэ извинился перед Зиданом. На ситуацию отреагировал президент Франции Эмманюэль Макрон.