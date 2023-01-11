Главу Федерации футбола Франции отстранили после скандала с Зиданом
Глава Федерации футбола Франции Ле Граэ отстранён от должности после слов о Зидане
Исполнительный комитет Федерации футбола Франции отстранил от должности президента организации Ноэля Ле Граэ. Об этом пишет издание RMC Sport.
Пока что его обязанности будет выполнять вице-президент FFF Филипп Диалло. Федерация проведёт проверку, по результатам которой будет принято решение о будущем Ле Граэ. Расследование окончится ближе к февралю.
Напомним, в одном из своих интервью Ле Граэ дал жёсткий ответ на вопрос о возможном назначении Зидана главным тренером сборной Франции. Он сказал, что ему "плевать", и добавил, что, если бы футболист ему позвонил, он бы не стал брать трубку. Позже Ле Граэ извинился перед Зиданом. На ситуацию отреагировал президент Франции Эмманюэль Макрон.
ТАСС / AP / Christophe Ena