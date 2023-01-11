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11 января, 15:04

Главу Федерации футбола Франции отстранили после скандала с Зиданом

Глава Федерации футбола Франции Ле Граэ отстранён от должности после слов о Зидане

Исполнительный комитет Федерации футбола Франции отстранил от должности президента организации Ноэля Ле Граэ. Об этом пишет издание RMC Sport.

Пока что его обязанности будет выполнять вице-президент FFF Филипп Диалло. Федерация проведёт проверку, по результатам которой будет принято решение о будущем Ле Граэ. Расследование окончится ближе к февралю.

Напомним, в одном из своих интервью Ле Граэ дал жёсткий ответ на вопрос о возможном назначении Зидана главным тренером сборной Франции. Он сказал, что ему "плевать", и добавил, что, если бы футболист ему позвонил, он бы не стал брать трубку. Позже Ле Граэ извинился перед Зиданом. На ситуацию отреагировал президент Франции Эмманюэль Макрон.

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ТАСС / AP / Christophe Ena

Ирина Фальке

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