Подмосковные хирурги извлекли из бронхов 9‑летней девочки смайлик, и это не смешно

Подмосковные врачи удалили из бронхов девятилетней девочки деталь от браслета, которую она проглотила и даже не заметила этого. Как рассказали в Минздраве Московской области, операцию провели хирурги областного Центра охраны материнства и детства.

Девятилетняя девочка поступила в медучреждение с жалобами на кашель и затруднённым дыханием. По словам родителей, во время прогулки их дочка случайно проглотила жвачку. Они считали, что именно резинка стала причиной проблем. Как оказалось, дискомфорт школьнице доставляла не жвачка, а деталь от детской бижутерии, которая застряла в её бронхах.

"Благодаря своевременной реакции родителей и вовремя проведённой в стационаре бронхоскопии — метод исследования трахеи и бронхов с помощью специального инструмента — инородное тело было обнаружено и извлечено", — сообщил врач-хирург Иван Жирнов.

Извлечение детали от браслета — первый подобный случай в практике Жирнова. Он хранит все извлечённые предметы, и теперь его коллекция пополнилась деталькой от детской бижутерии в виде улыбающегося смайлика.