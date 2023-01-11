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11 января, 14:58

Подмосковные хирурги извлекли из бронхов 9‑летней девочки смайлик, и это не смешно

Врачи Подмосковья достали из бронхов 9-летней девочки деталь от браслета в виде смайлика

<p>Обложка © <a href="https://mz.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/11-01-2023-09-31-38-detal-ot-brasleta-izvlekli-iz-bronkhov-9-letney-de" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минздрав Московской области</a></p>

Обложка © Минздрав Московской области

Подмосковные врачи удалили из бронхов девятилетней девочки деталь от браслета, которую она проглотила и даже не заметила этого. Как рассказали в Минздраве Московской области, операцию провели хирурги областного Центра охраны материнства и детства.

Девятилетняя девочка поступила в медучреждение с жалобами на кашель и затруднённым дыханием. По словам родителей, во время прогулки их дочка случайно проглотила жвачку. Они считали, что именно резинка стала причиной проблем. Как оказалось, дискомфорт школьнице доставляла не жвачка, а деталь от детской бижутерии, которая застряла в её бронхах.

"Благодаря своевременной реакции родителей и вовремя проведённой в стационаре бронхоскопии — метод исследования трахеи и бронхов с помощью специального инструмента — инородное тело было обнаружено и извлечено", — сообщил врач-хирург Иван Жирнов.

Извлечение детали от браслета — первый подобный случай в практике Жирнова. Он хранит все извлечённые предметы, и теперь его коллекция пополнилась деталькой от детской бижутерии в виде улыбающегося смайлика.

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Оксана Попова

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