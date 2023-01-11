Подмосковные хирурги извлекли из бронхов 9‑летней девочки смайлик, и это не смешно
Врачи Подмосковья достали из бронхов 9-летней девочки деталь от браслета в виде смайлика
Обложка © Минздрав Московской области
Подмосковные врачи удалили из бронхов девятилетней девочки деталь от браслета, которую она проглотила и даже не заметила этого. Как рассказали в Минздраве Московской области, операцию провели хирурги областного Центра охраны материнства и детства.
Девятилетняя девочка поступила в медучреждение с жалобами на кашель и затруднённым дыханием. По словам родителей, во время прогулки их дочка случайно проглотила жвачку. Они считали, что именно резинка стала причиной проблем. Как оказалось, дискомфорт школьнице доставляла не жвачка, а деталь от детской бижутерии, которая застряла в её бронхах.
"Благодаря своевременной реакции родителей и вовремя проведённой в стационаре бронхоскопии — метод исследования трахеи и бронхов с помощью специального инструмента — инородное тело было обнаружено и извлечено", — сообщил врач-хирург Иван Жирнов.
Извлечение детали от браслета — первый подобный случай в практике Жирнова. Он хранит все извлечённые предметы, и теперь его коллекция пополнилась деталькой от детской бижутерии в виде улыбающегося смайлика.
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