В США после масштабного сбоя возобновлено внутреннее авиасообщение

В США постепенно нормализуется авиасообщение, в стране сняли введённый после недавнего сбоя запрет на вылеты внутренних рейсов. Об этом сообщили в Федеральном авиационном управлении.

"Нормальное воздушное сообщение постепенно возобновляется в США после произошедшего ночью сбоя системы оповещения пилотов, с помощью которой лётные экипажи получают информацию, касающуюся безопасности. Приостановка вылетов прекращена", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Там добавили, что первоначальная причина инцидента до сих пор неизвестна, поэтому специалисты продолжают работать в этом направлении.