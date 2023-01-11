"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 января, 14:48

В США после масштабного сбоя возобновлено внутреннее авиасообщение

Федеральное авиационное управление США сняло запрет на внутренние перелёты

В США постепенно нормализуется авиасообщение, в стране сняли введённый после недавнего сбоя запрет на вылеты внутренних рейсов. Об этом сообщили в Федеральном авиационном управлении.

"Нормальное воздушное сообщение постепенно возобновляется в США после произошедшего ночью сбоя системы оповещения пилотов, с помощью которой лётные экипажи получают информацию, касающуюся безопасности. Приостановка вылетов прекращена", говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Там добавили, что первоначальная причина инцидента до сих пор неизвестна, поэтому специалисты продолжают работать в этом направлении.

"Получили VIP-места": Пассажирам самолёта посчастливилось увидеть запуск ракеты SpaceX из иллюминаторов

"Получили VIP-места": Пассажирам самолёта посчастливилось увидеть запуск ракеты SpaceX из иллюминаторов

Напомним, что сегодня ночью в США произошёл масштабный сбой в системе оповещения пилотов. Федеральное авиационное управление в ответ на это распорядилось прекратить все внутренние вылеты в стране.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров