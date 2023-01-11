В США после масштабного сбоя возобновлено внутреннее авиасообщение
Федеральное авиационное управление США сняло запрет на внутренние перелёты
В США постепенно нормализуется авиасообщение, в стране сняли введённый после недавнего сбоя запрет на вылеты внутренних рейсов. Об этом сообщили в Федеральном авиационном управлении.
"Нормальное воздушное сообщение постепенно возобновляется в США после произошедшего ночью сбоя системы оповещения пилотов, с помощью которой лётные экипажи получают информацию, касающуюся безопасности. Приостановка вылетов прекращена", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Там добавили, что первоначальная причина инцидента до сих пор неизвестна, поэтому специалисты продолжают работать в этом направлении.
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Напомним, что сегодня ночью в США произошёл масштабный сбой в системе оповещения пилотов. Федеральное авиационное управление в ответ на это распорядилось прекратить все внутренние вылеты в стране.
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