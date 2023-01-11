Россиянам назвали идеальное время для путешествий в Египет

Цены на туры в Египет за месяц подскочили более чем на 20%, заявил эксперт по туризму Николай Мельник. О том, как выгодно отдохнуть на любимых курортах и почему цена на турпоездки стала выше, он рассказал в беседе с газетой "Вечерняя Москва".

По его оценке, стоимость туров увеличилась за счёт роста спроса на путёвки в новогодние праздники. Но с тех пор, как россияне вернулись на работу, цены стабилизировались. Сейчас цены на туры в арабское государство начинаются от 59 тысяч рублей за двоих. Стоимость недельной поездки обойдётся в 68 тысяч.

"В путёвку включены перелёт из Москвы и проживание в 4-звёздочном отеле с питанием по системе all inclusive. А 17–18 января ценник падает до 59 тысяч рублей за аналогичное предложение", — сказал эксперт, но предупредил, что сейчас в Египте не сезон — и отдых лучше планировать на март.

Также Мельник рекомендует отправляться в Египет осенью, поскольку зимой купаться в море ещё прохладно, а летом в стране слишком жарко. Для туристов из России какие-либо ограничения при въезде в страну отсутствуют, напомнил он.