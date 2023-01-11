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11 января, 14:36

Кинокритик объяснил, в чём секрет успеха "Чебурашки"

Кинокритик Шнейдеров назвал низкую конкуренцию одной из причин успеха "Чебурашки"

Вышедшая недавно в прокат семейная комедия "Чебурашка" побила рекорд России по кассовым сборам, собрав более трёх миллиардов рублей. Кинокритик радио kp.ru Давид Шнейдеров считает, что у такого результата есть несколько причин и главная — отсутствие конкуренции с голливудскими фильмами.

"Кроме этого фильма нечего смотреть, потому что нет "большого Голливуда", потому что нет той обоймы новогодних фильмов, которые Голливуд обычно выпускал к Новому году. Нет второго "Аватара". Потому что нет огромного количества фильмов, которые обычно заполняли наши экраны и с которыми наше кино состязалось с той или иной степенью успеха. Это самый главный фактор", — сказал он в беседе с телеканалом "360".

Тем не менее критик не считает работу плохой или недостойной популярности. Шнейдеров отметил отличную режиссёрскую работу Дмитрия Дьяченко и компьютерную графику, которая, по его словам, хоть и хуже, чем в "Аватаре", но для отечественного кино вполне неплоха.

"Что-то получилось достаточно удачно. Мне кажется, что тот же "Аватар" в плане компьютерной графики посильнее будет. Но для нашего кино вполне. И бюджет больше и так далее, но в целом вполне себе кино", добавил Шнейдеров.

При этом спикер высказался против табу на переиздание классики, однако признал, что были в истории российского кино и неудачные эксперименты такого плана. Главное — режиссёр, сценарий и прочие аспекты работы.

Кремль рад колоссальному успеху фильма "Чебурашка", заявил Песков

Кремль рад колоссальному успеху фильма "Чебурашка", заявил Песков

Напомним, что "Чебурашка" стал самым кассовым отечественным фильмом за всю историю проката в России. Режиссёр Дмитрий Дьяченко заявил, что картину ждёт вторая часть, но не назвал дату начала съёмок.

Обложка ©

"Чебурашка". Режисёр Дмитрий Дьяченко, сценаристы Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб / Kinopoisk.ru

Матвей Шандрыголов

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