Кинокритик объяснил, в чём секрет успеха "Чебурашки"

Вышедшая недавно в прокат семейная комедия "Чебурашка" побила рекорд России по кассовым сборам, собрав более трёх миллиардов рублей. Кинокритик радио kp.ru Давид Шнейдеров считает, что у такого результата есть несколько причин и главная — отсутствие конкуренции с голливудскими фильмами.

"Кроме этого фильма нечего смотреть, потому что нет "большого Голливуда", потому что нет той обоймы новогодних фильмов, которые Голливуд обычно выпускал к Новому году. Нет второго "Аватара". Потому что нет огромного количества фильмов, которые обычно заполняли наши экраны и с которыми наше кино состязалось с той или иной степенью успеха. Это самый главный фактор", — сказал он в беседе с телеканалом "360".

Тем не менее критик не считает работу плохой или недостойной популярности. Шнейдеров отметил отличную режиссёрскую работу Дмитрия Дьяченко и компьютерную графику, которая, по его словам, хоть и хуже, чем в "Аватаре", но для отечественного кино вполне неплоха.

"Что-то получилось достаточно удачно. Мне кажется, что тот же "Аватар" в плане компьютерной графики посильнее будет. Но для нашего кино вполне. И бюджет больше и так далее, но в целом вполне себе кино", — добавил Шнейдеров.