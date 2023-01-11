Названы самые полезные "зимние" овощи и фрукты

Хороший способ восполнить дефицит витаминов — это включить в рацион овощи и фрукты. Без них зимой начнётся упадок сил, депрессия, разбитость и сонливость, однако найти на полках магазинов доступные по цене продукты с грядки не всегда удаётся. Каким из них отдать предпочтение, рассказали "Вестям Подмосковья" специалисты сети медицинских лабораторий KDL.

Во всех овощах и фруктах есть клетчатка и полезные микроэлементы, которые помогут организму перезимовать. Но чтобы не разориться на таком правильном питании, следует обратить внимание на "зимние" сезонные продукты, посоветовали медики. На первом месте — квашеная капуста, в которой есть витамины групп В, С и К, фосфор, калий и цинк.

Вторым незаменимым продуктом должна стать хурма. В ней вы найдёте витамины В, А, РР и С, железо, кальций и йод. По утверждению специалистов, в этом фрукте вдвое больше полезной клетчатки, чем в традиционных яблоках. На третьем месте — авокадо, содержащий полиненасыщенные жирные кислоты, витамин С, фосфор и магний.

И, наконец, — мандарины, их всегда можно найти в магазинах. При этом польза здоровью будет не только от мякоти, но и от эфирных масел в кожуре. Её следует предварительно засушить, а затем добавлять в чай или использовать цедру при приготовлении десертных блюд.