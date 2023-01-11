Росмолодёжь в День "спасибо" показала, как благодарят на разных языках народов страны

Росмолодёжь выпустила ролик про благодарность в честь Международного дня "спасибо", который ежегодно отмечается 11 января.

Росмолодёжь выпустила ролик про благодарность в честь Международного дня "спасибо". Видео © Telegram / Росмолодёжь

"В Международный день "спасибо" без слов благодарности никого нельзя оставить: родителей, друзей, учителей, коллег, соседей… да того же водителя такси, который оказался рядом в нужный момент, когда вы опаздывали!" — говорится в подписи к видео.

Причём в разных уголках нашей страны можно услышать не только привычное "спасибо". Это доказали молодые люди, которые стали героями видеоролика. На языках разных народов, проживающих в самых отдалённых уголках России, они выразили слова благодарности. Например, на чувашском "спасибо" звучит как "тавтапуҫ", на тувинском — "четтирдим", на татарском — "бик зур рэхмэт", на мордовском — "сюкпря".