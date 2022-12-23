Молодёжной столицей в 2023 году выбрали Нижний Новгород

Молодёжной столицей в 2023 году станет Нижний Новгород. Об этом стало известно во время торжественной церемонии вручения Всероссийской премии молодёжных достижений "Время молодых".

Оказалось, что по итогам всех этапов конкурса, таких как народное голосование и экспертная оценка, одинаковое количество баллов набрали Владивосток и Нижний Новгород — по 167 каждый. Однако финальное решение представителей молодёжи, которые стали самыми яркими героями международных, всероссийских и национальных премий в Доме молодёжи за весь его период работы, поставило точку в споре.

Второе место заняла Тула, получив 147 баллов, третье — Мурманск (145), четвёртое — Калининград (141). А пятёрку лидеров закрыл Новый Уренгой с 137 баллами.

Теперь нижегородцы смогут проводить проекты экосистемы Росмолодёжи, в том числе федеральный грантовый конкурс. Город получит авторскую медиастратегию для своего продвижения в течение года, а также методическую и экспертную поддержку от Росмолодёжи для реализации заявленных проектов. Кроме того, в молодёжной столице будущего года возведут арт-объект или комплекс объектов, состоящий из элементов благоустройства городской среды или элементов уличного досуга.