В музей Свердловской области привезли машину из фильма "Назад в будущее"
В город Верхняя Пышма Свердловской области привезли автомобиль DeLorean DMC-12 из популярной серии фильмов "Назад в будущее". Об этом пишет Ura.ru.
Машину разместили в музейном комплексе УГМК военной и гражданской техники. Там рассказали, что она попала в список наиболее значимых автомобилей для автоиндустрии, экземпляры из которого и собирают в комплексе.
Автомобиль DeLorean DMC-12 выпускался в 1981 году, сейчас его уже не производят. Всего было создано около девяти тысяч экземпляров машин этой марки.
Ранее Лайф писал о том, что американский актёр Майкл Джей Фокс, наиболее известный по роли Марти Макфлая из фильма "Назад в будущее", получил премию Хершолта за вклад в борьбу с болезнью Паркинсона.
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Wikipedia / Frank Schwichtenberg