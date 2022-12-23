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23 декабря, 17:00

В музей Свердловской области привезли машину из фильма "Назад в будущее"

В город Верхняя Пышма Свердловской области привезли автомобиль DeLorean DMC-12 из популярной серии фильмов "Назад в будущее". Об этом пишет Ura.ru.

Машину разместили в музейном комплексе УГМК военной и гражданской техники. Там рассказали, что она попала в список наиболее значимых автомобилей для автоиндустрии, экземпляры из которого и собирают в комплексе.

Актёры из "Назад в будущее" встретились спустя 36 лет после премьеры, и узнать их оказалось нелегко

Актёры из "Назад в будущее" встретились спустя 36 лет после премьеры, и узнать их оказалось нелегко

Автомобиль DeLorean DMC-12 выпускался в 1981 году, сейчас его уже не производят. Всего было создано около девяти тысяч экземпляров машин этой марки.

Ранее Лайф писал о том, что американский актёр Майкл Джей Фокс, наиболее известный по роли Марти Макфлая из фильма "Назад в будущее", получил премию Хершолта за вклад в борьбу с болезнью Паркинсона.

Обложка ©

Wikipedia / Frank Schwichtenberg

Илья Суриков

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