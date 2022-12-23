В музей Свердловской области привезли машину из фильма "Назад в будущее"

В город Верхняя Пышма Свердловской области привезли автомобиль DeLorean DMC-12 из популярной серии фильмов "Назад в будущее". Об этом пишет Ura.ru.

Машину разместили в музейном комплексе УГМК военной и гражданской техники. Там рассказали, что она попала в список наиболее значимых автомобилей для автоиндустрии, экземпляры из которого и собирают в комплексе.

Автомобиль DeLorean DMC-12 выпускался в 1981 году, сейчас его уже не производят. Всего было создано около девяти тысяч экземпляров машин этой марки.